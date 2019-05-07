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Полиция Шри-Ланки заявила о нейтрализации всех подозреваемых во взрывах

7 мая, 00:35

Cилы безопасности также изъяли оборудование и материалы для изготовления бомб

Фото: AFP

Все подозреваемые в причастности к взрывам на Шри-Ланке, либо арестованы, либо погибли. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности начальника полиции страны.

По данным правоохранителей, силы безопасности также изъяли оборудование и материалы для изготовления бомб, которые боевики планировали применить во время новых атак.

Власти Шри-Ланки заявили, что взрывы были осуществлены двумя малоизвестными местными исламистскими группировками – National Tawheed Jamaath (NTJ) и Jamathei Millathu Ibrahim (JMI). В то же время ответственность за многочисленные взрывы взял на себя ИГИЛ.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Число погибших в результате серии терактов составило более 250 человек. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:


Разведывательные службы Шри-Ланки полагают, что боевики террористической организации "Исламское государство" могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке.Полагается, что покидающие Ирак и Сирию боевики ИГИЛ теперь сосредоточатся на проведении атак на курортах. ​Уязвимыми в плане возможности новых терактов осведомленные источники издания называют Индию, Мальдивы, а также туристические места в Кении и Танзании.

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Тег Шри-Ланка, взрывы, полиция, теракты

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Reuters

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