Возможны новые атаки на храмы Шри-Ланки: архиепископ Коломбо требует принять меры

Кардинал Малколм Ранджит раскритиковал власти за бездействие

Фото: AFP

Службы безопасности Шри-Ланки получили информацию о возможных нападениях террористической группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", членов которой подозревают в организации взрывов на буддийские храмы 21 апреля. Об этом в понедельник сообщает газета "Mirror".

По информации издания, нападения могут совершить террористы-смертники. Есть вероятность, что исполнителями атак окажутся женщины.

Агентство "Associated Press" рассказало, что архиепископ Коломбо кардинал Малколм Ранджит раскритиковал власти Шри-Ланки за неэффективное противостояние террористическим группировкам и призвал правительство принять необходимые меры по поддержанию безопасности в стране.

"Мы не можем вечно успокаивать наших граждан пустыми обещаниями. Властям нужно реализовать эффективную программу действий по обеспечению безопасности в стране, чтобы население не взяло исполнение закона в свои руки", — заявил кардинал. Он также подчеркнул, что все службы безопасности Шри-Ланки должны быть задействованы "как при режиме военного положения".

Ранее после критики со стороны общественности и руководства страны уволился бывший главный инспектор полиции Шри-Ланки Пуджитха Джаясундара. По информации местных СМИ, Джаясундара не смог предотвратить серию взрывов, несмотря на полученные властями данные о готовящихся атаках. После этого власти Шри-Ланки назначили исполняющим обязанности Чандана Викрамаратна, который раньше занимал пост заместителя главного инспектора полиции.

Напомним, что число жертв серии взрывов, которые прогремели в нескольких городах Шри-Ланки на католическую Пасху, достигло 321.

Полиция Шри-Ланки начала масштабную операцию по поиску террористов, причастных к организации серии взрывов. Глава государства распорядился провести осмотр всех жилых построек на Цейлоне.

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