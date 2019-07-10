Политик назвал возможности для выхода из кризиса между США и Ираном

Решение может основываться на отмене всех американских санкций и при одновременном отказе Ирана от производства, накопления и использования ядерного оружия

Фото: REUTERS/Morteza Nikoubazl.

Выход из тупиковой ситуации в отношениях между Ираном и США возможен в случае отмены американских санкций. Такое мнение высказал глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в интервью французской газете Figaro.

"Главный вопрос в настоящее время заключается в том, существует ли дверь, через которую можно будет выйти из нынешнего тупика", — заявил Салехи. По его мнению, возможно "решение, основанное на следующих двух принципах: с одной стороны, отказ от прямых переговоров с США, проводимых под давлением. И с другой — отказ Ирана от обладания ядерным оружием".

Иранский политик отметил, что "решение может основываться на отмене всех американских санкций — при одновременном отказе Ирана от производства, накопления и использования ядерного оружия". Али Акбар Салехи напомнил в связи с этим о фетве 2009 года духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, содержащей такие положения относительно ядерного оружия. По мнению Салехи, предлагаемый теперь Ираном путь решения проблемы "не потребует проведения прямых переговоров". В то же время "он может позволить проложить путь к будущему, создать надежду на возрождение доверия, потерянного в периоды предыдущих десятилетий", считает политик.

"Дальнейшее продолжение нынешней подлинно катастрофической ситуации приведет к крайне серьезным последствиям, к возможности возникновения которых Иран относится отрицательно", — отметил глава Организации по атомной энергии Ирана.

Напомним, по данным Организации по атомной энергии, Тегеран превысил разрешенный ядерной сделкой уровень обогащения урана на 3,67%. Таким образом показатель был доведен до 4,5%. В то же время Международное агентство по атомной энергии сообщило, что до сих пор проверяет эту цифру.

Ранее Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств в рамках СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Как мы уже писали, в прошлом году президент США Дональд Трамп официально вывел свою страну из соглашения по ядерной программе Ирана.

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