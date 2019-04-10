Полмиллиона детей под угрозой: в ЮНИСЕФ сделали заявление по войне в Ливии
Детский фонд ООН призвал стороны конфликта "защищать каждую девочку и мальчика" от угрозы
По подсчетам Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), из-за боевых действий в ливийской столице Триполи непосредственной угрозе подвергаются более 500 тыс. детей.
"В последние несколько дней в столице Ливии Триполи и в ее окрестностях обострилось насилие. Почти полмиллиона детей в Триполи и еще десятки тысяч на западных окраинах города подвергаются прямому риску из-за усиления боевых действий", – говорится в заявлении ЮНИСЕФ.
На этом фоне ведомство ООН призвало все стороны конфликта "защищать каждую девочку и мальчика" от угрозы и придерживаться соблюдения международного гуманитарного права в отношении детей.
"ЮНИСЕФ напоминает всем сторонам о необходимости воздерживаться от совершения грубых нарушений в отношении детей, включая вербовку и использование их в боевых действиях", – добавили в ведомстве, напомнив о том, что оно продолжает работать в охваченной двоевластием стране.
Напомним, что 4 апреля ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на столицу страны под предлогом очищения Триполи от террористов.
Мы также писали, что на этом фоне пригороды Триполи покинули уже более 2,8 тыс. человек. В то же время, некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.
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