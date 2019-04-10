Полмиллиона детей под угрозой: в ЮНИСЕФ сделали заявление по войне в Ливии

Детский фонд ООН призвал стороны конфликта "защищать каждую девочку и мальчика" от угрозы

Полмиллиона детей под угрозой: в ЮНИСЕФ сделали заявление по войне в Ливии 2019-04-10T13:37:00+03:00 Другие страны Детский фонд ООН призвал стороны конфликта «защищать каждую девочку и мальчика» от угрозы

















По подсчетам Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), из-за боевых действий в ливийской столице Триполи непосредственной угрозе подвергаются более 500 тыс. детей.

Читайте также Получить нефть и расшатать ЕС: что нужно знать о причинах бойни в Ливии

"В последние несколько дней в столице Ливии Триполи и в ее окрестностях обострилось насилие. Почти полмиллиона детей в Триполи и еще десятки тысяч на западных окраинах города подвергаются прямому риску из-за усиления боевых действий", – говорится в заявлении ЮНИСЕФ.





Видео: Reuters/Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

"ЮНИСЕФ напоминает всем сторонам о необходимости воздерживаться от совершения грубых нарушений в отношении детей, включая вербовку и использование их в боевых действиях", – добавили в ведомстве, напомнив о том, что оно продолжает работать в охваченной двоевластием стране.

Напомним, что 4 апреля ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на столицу страны под предлогом очищения Триполи от террористов.

Мы также писали, что на этом фоне пригороды Триполи покинули уже более 2,8 тыс. человек. В то же время, некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Полмиллиона детей под угрозой: в ЮНИСЕФ сделали заявление по войне в Ливии". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.