Половина всего – слонам: мужчина шокировал жену завещанием

В то время, как из-за глобального потепления азиатские слоны стали чаще нападать на людей, один мужчина, который посвятил спасению этого вида свою жизнь, решил не оставлять их в беде и после смерти.

Как сообщает NDTV, житель индийского штата Бихар Ахтар Имам завещал 15-летнему слону Моти и 20-летнему Рани 2,5 гектара своей земли.

Это примерно половина его имущества. Таким образом, мужчина хочет, чтобы, когда его не станет, за его питомцами продолжали следить сотрудники его некоммерческой организации по спасению слонов.

Реклама

"В отличие от людей животные верны. Я много лет работал ради спасения слонов и не хочу, чтобы после моей смерти мои слоны осиротели", – говорит Ахтар.

И хотя жену и детей индийца его решению насчет наследства не обрадовало, сам он по этому поводу может лишь сожалеть. Мужчина считает, что скоро слонов можно будет увидеть только в книгах.

По словам мужчины, Моти и Рани слоны похожи на его детей, и он не может без них жить. К тому же, они спасли его жизнь. Однажды ночью, когда он был со своим знакомым погонщиком слонов, Моти начал трубить хоботом – Ахтар проснулся и увидел, как на них пытался напасть вооруженный мужчина, поднял панику и спугнул злоумышленника.

На сегодняшний день численность популяции азиатских слонов оценивается в 35-50 тысяч. Их вымиранию способствует человек. Например, прошлый год стал на Шри-Ланке рекордным по количеству погибших слонов – 85% умерли из-за людей.

Реклама

А ранее на востоке Индии стадо агрессивных слонов атаковало поселок. Камеры наблюдения зафиксировали, как одно из животных разгромило и опрокинуло авторикшу, искалечив двух пассажиров, а другое насмерть затоптало женщину.