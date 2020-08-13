После бойни в Беларуси из администрации Лукашенко сбежал юрист: фото

Один из высокопоставленных юристов администрации президента Беларуси уволился из-за избиения демонстрантов

Охватившие с начала недели Беларусь протесты против насилия над участниками антиправительственных демонстраций докатились и до администрации президента страны – уволился государственный юрист Артем Проскалович.

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Как сообщает Telegram-каналы "Кулуары KYKY", мужчина занимал должность замначальника управления законодательства в правоохранительной и военной сферах главного государственно-правового управления АП.

"Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе", – объяснил свое решение Проскалович.

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Напомним, что антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал действующий президент Александр Лукашенко.

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Изначально оппозиция отказалась признавать результаты голосования, но позже главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская, которой прочили победу, под давлением властей вместе с детьми уехала в Литву. Ее муж также баллотировался в президенты, но был арестован во время своей кампании.

Власти задействовали против протестующих спецназ и спецсредства, включая светошумовые гранаты. Многие демонстранты были жестоко избиты, а двое из них погибли – один на демонстрации в Минске, а второй после задержания в Гомеле.

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