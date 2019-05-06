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Из Шри-Ланки после терактов выслали более 600 иностранцев

6 мая, 08:37

Жертвами взрывов в церквях и отелях стали более 250 людей

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha.

После серии терактов на Шри-Ланке, унесших жизни более 250 людей, власти выслали из страны более 600 иностранцев. Об этом сообщил министр внутренних дел Шри-Ланки Ваджира Абеивардена.

Среди выдворенных – 200 представителей исламского духовенства. По словам министра, у священнослужителей были просрочены визы.

"Учитывая текущую ситуацию в стране, мы пересмотрели визовую систему и приняли решение ужесточить визовые ограничения для религиозных проповедников", – сказал Абеивардена.

Кроме того, десяткам тысяч сотрудников служб безопасности в Шри-Ланке приказано обследовать школы в преддверии их открытия. Всего меры коснулись около 11 тысяч учебных заведений по всей стране. Ученики 6 классов и старше начнут учиться уже сегодня, а младшеклассники – с 13 мая.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Число погибших в результате серии терактов составило более 250 человек. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:


Разведывательные службы Шри-Ланки полагают, что боевики террористической организации "Исламское государство" могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке.Полагается, что покидающие Ирак и Сирию боевики ИГИЛ теперь сосредоточатся на проведении атак на курортах. ​Уязвимыми в плане возможности новых терактов осведомленные источники издания называют Индию, Мальдивы, а также туристические места в Кении и Танзании.

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Тег Шри-Ланка, взрывы, иностранцы, власти, выдворение

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Источник:

УНИАН

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