После терактов в Новой Зеландии австралийцы могут ужесточить законы для борьбы с контентом в соцсетях

Законопроект предусматривает наказание в виде тюремного заключения до трех лет

Фото: AFP

После терактов в Новой Зеландии австралийцы могут ужесточить законы для борьбы с контентом в соцсетях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9fc/71d/5c99fc71d38e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9fc/71d/5c99fc71d38e9.jpg 2019-03-30T05:24:58+02:00 Другие страны Законопроект предусматривает наказание в виде тюремного заключения до трех лет

Власти Австралии разрабатывают законопроект, который ужесточит наказание для владельцев социальных сетей за медлительность при удалении контента, содержащего сцены насилия. Об этом в субботу сообщает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра страны Скотта Моррисона.

Законопроект предусматривает наказание в виде тюремного заключения до трех лет, а также штрафа для компании в размере до 10% от ее выручки. Решение о том, достаточно ли быстро удален нежелательный контент, будет принимать суд присяжных. Правительство планирует представить законопроект на рассмотрение парламента на следующей неделе.

"Крупные операторы социальных сетей должны нести ответственность и предпринимать все возможное, чтобы гарантировать, что их технологии не эксплуатируются террористами. И это не просто правильное решение. Это должен быть закон", — заявил премьер-министр.

Моррисон также сообщил, что планирует поднять вопрос об ответственности компаний-владельцев соцсетей на предстоящем в конце июня саммите G20 в Японии. Отмечается, что ранее на этой неделе власти Австралии встретились с представителями различных компаний, включая Facebook, однако остались не удовлетворены проведенными переговорами.

Власти Австралии заговорили о необходимости ужесточения наказания за публикуемый в сети нежелательный контент после инцидента со стрельбой в мечетях в новозеландском Крайстчерче 15 марта. Представители соцсети заявили, что удалили в день трагедии свыше 1,5 млн видеозаписей, на которых был запечатлен теракт.

Напомним, что 28-летний Брентон Таррант атаковал верующих двух мечетей в городе Крайстчерч, при этом транслировал расстрел в прямом эфире. Жертвами случившегося стали 50 человек. Сейчас он ждет суда.

Также ранее стало известно, что Таррант посещал Австрию и переводил деньги на счета ультраправого Идентаристского движения. На этом фоне контрразведка обыскала квартиру лидера организации Мартина Селнера.

Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Великобритании расследуется возможную связь подозреваемого в нападении на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии с экстремистами в Британии, поскольку Брентон Таррант призывал убит градоначальника Лондона Садика Хана.

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