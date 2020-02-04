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После визита в Украину Эрдоган сделал угодливое заявление о России

4 февраля, 16:26

У Турции и России есть серьезные совместные стратегические инициативы

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его стране сейчас не нужно вступать в конфликт с Россией. Об этом он сообщил журналистам на борту своего самолета, возвращаясь после визита в Украину. Фрагменты этого интервью приводит телеканал NTV.

"На данном этапе нет никакой необходимости вступать с Россией в конфликт или серьезное противоречие. У нас с Россией есть очень серьезные стратегические инициативы (проекты – Ред.)", – подчеркнул президент.

В качестве примеров подобных "стратегических инициатив" Эрдоган привел два примера: строительство первой в Турции АЭС "Аккую" и реализация проекта "Турецкий поток".

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"Во-первых, это касается нашей ядерной энергетики, которую мы очень решительно запускаем. И там очень и очень серьезные цифры. Во-вторых, проект "Турецкий поток" также имеет огромное значение. Он также важен для нас, потому что это стратегические инвестиции", – пояснил президент Турции.

Напомним, в ходе официального визита в Киев во время приема в Мариинском дворце, где кроме самого украинского президента Владимира Зеленского Реджепа Эрдогана встречал также почетный караул и играли гимны двух стран, турецкий президент очень патриотично приветствовал нацгвардейцев.

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"Слава Украине!" – обратился он к военнослужащим.

"Героям слава!" – ответили те.

Это не обошли стороной в стране-агрессоре. Учитывая довольно близкие отношения Анкары и Москвы, российские комментаторы сочли такой поступок турецкого президента "предательством".

Отметим, перед началом официального визита в Украину Реджеп Эрдоган заявил, что власти Турции не признают и не намерены признавать незаконную российскую аннексию Крыма.

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Россия Турция Реджеп Эрдоган

Источник: ТАСС

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