Посольство Украины в Армении облили борщом: в чем причина (видео)

Под стенами дипмиссии прошел протест из-за заявления МИД о конфликте с Азербайджаном

В Ереване прошла акция, участники которой облили украинское посольство борщом из-за позиции Украины касательно последнего витка эскалации на армяно-азербайджанской границе.

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Как сообщает Panorama, протест под стенами дипмиссии был организован молодежным крылом партии "Дашнакцутюн" (Армянская Революционная Федерация, АРФ).

Участники акции сочли позицию МИД Украины, который призвал стороны к деэскалации и соблюдению принципов и норм международного права, однобокой и проазербайджанской, а также такой, что "вбивает клин в армяно-украинские отношения".

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"Мы пришли, чтобы передать вам "сваренный вами борщ", и хотим вам сказать – ешьте его и молчите", – цитирует издание одного из протестующих.

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Демонстранты держали плакаты с лозунгами "Позор Украине", "Украина + Азербайджан", "Не будь как Украина", и скандировали "Украина, не провоцируй", "Не поддерживайте агрессора".

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"Мы призываем посла передать украинским властям не вмешиваться в этот конфликт и не политизировать свои деловые интересы – вы от этого только пострадаете", – заявили протестующие.

Напоследок участники акции стали бросать миски с борщом в здание посольства, облив его стены.

Напомним, Армения и Азербайджан с 12 июля обмениваются ударами из артиллерии, минометов и танков в районе населенного пункта Товуз. Армянская сторона сообщает о десяти раненых и четырех погибших военнослужащих, в то же время в Азербайджане констатировали гибель одиннадцати военнослужащих и одного гражданского лица.

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На этом фоне в ночь на 15 июля в Баку прошла многотысячная акция, участники которой потребовали у азербайджанского правительства объявить войну Армении.

Видео: Reuters Видео: Reuters

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