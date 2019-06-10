Российский сценарий и военная угроза: чем кризис в Молдове грозит Украине

Обострение ситуации в Молдове – опасный звоночек для Украины, считает эксперт

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Политический кризис в Молдове может привести к власти пророссийских политиков, которые осложнят ситуацию в самой стране, а также создадут проблемы соседям, в первую очередь, Украине. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал заместитель председателя правления Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

Так, страну сейчас буквально разрывают на две части действующий президент Молдовы Игорь Додон и политический деятель, бизнесмен и олигарх, который находится в оппозиции к действующей власти, Влад Плахотнюк.

"Политический кризис, действительно глубокий, потому что, по сути, мы имеем ситуацию с двоевластием. И Влад Плахотнюк будет держаться за власть изо всех сил, потому что у него просто нет другого выхода. Иначе он потеряет все. Он всевозможными способами будет держать власть и не соглашаться на те условия, которые есть сейчас. Поэтому он идет в ва-банк, делает все, чтобы этого избежать. Он пытается улучшить отношения уже с новым правительством. Плахотнюк пытаться получить какие-то иммунитеты. И если он и уйдет из власти, то вместе с президентом Додоном. В эфире телеканалов Плахотнюка была информация о том, что Додон вел переговоры с Плахотнюком, в ходе которых он якобы говорил о федерализации Молдовы, о том, что Россия его финансировала. Плахотнюк пытается использовать этот момент, чтобы ударить по Додону", – рассказывает Герасимчук.

Кроме того, волны кризиса в Молдове уже вынесли на поверхность пророссийских политиков, среди который молдавский политический деятель Василий Шова.

"Опасный момент – это одно из назначений в новом Кабмине. Туда назначили вице-премьером по реинтеграции Василия Шову. Шова длительное время занимался вопросом реинтеграции, приднестровского конфликта. Но он имеет имидж человека, который разделяет взгляды России по этому вопросу. Имеется в виду федерализация Молдовы, еще и в асимметричный способ, когда у Приднестровья будет больше полномочий, чем у Кишинева", – продолжает эксперт.

Такие политические процессы в Молдове чреваты присутствием на территории страны российских войск, что несет опасность не только для самой Молдовы, но и для Украины.

"При такой федерализации, по плану Козака (план решения приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии, созданный в 2003 году российским политиком Дмитрием Козаком – Ред.), предполагалось сохранение на территории Приднестровья российских войск. Для нас это однозначно проблема. Потому что они будут в дружеской Молдове, но еще и на самой границе. Это опасность на юго-западе. Там не так много войск, примерно 1 500 человек. Это – часть представителей объединенной группы российских войск, часть миротворцев. Но если к этому добавить еще приднестровцев, которые также имеют армию, пограничников, службы безопасности, то эта цифра растет. Еще последний год-полтора приднестровцы постоянно вели совместные учения с российскими военными", – объясняет Герасимчук.

Говоря о событиях в Молдове не стоит забывать слова молдавского президента Игоря Додона, которые можно воспринимать как опасный звоночек для Украины.

"Игорь Додон в свое время заявлял, что модель, которая будет апробирована в Приднестровье, может со временем быть использована для Украины. Мы понимаем, что это навязывание нам тех требований, которые Россия ставила еще в 2014 году", – подводит итог эксперт.

Напомним, ранее парламент Молдовы, роспуск которого по инициативе премьера поддержал Конституционный суд республики, объявил, что правительство исполняющего обязанности президента республики Павла Филипа является незаконным. Об этом говорится в декларации парламента, принятой единогласно в воскресенье, 9 июня.

Также депутаты призвали всех сотрудников правоохранительных органов "не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти".

Напомним, парламент Молдовы, вопреки решению Конституционного суда о его роспуске, проголосовал за избрание премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.

Также уже появилась реакция СНБО и МИД Украины на политическую неопределенность в Молдове. Украинские власти заверили в том, что Киев заинтересован в стабильной, демократической и европейской Молдове и готов содействовать решению существующих проблем.

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