Парламент Молдовы распускают: Конституционный суд поддержал инициативу

Инициировал роспуск занимавший должность премьер-министра Павел Филип

фото: deschide.md.

Конституционный суд (КС) Молдовы констатировал необходимость роспуска парламента десятого созыва. Инициировал роспуск занимавший должность премьер-министра страны Павел Филип.

"Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Молдова Павел Филип обратился в КС с просьбой определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента десятого созыва, издаст указ о роспуске парламента и организации досрочных выборов", — сообщила пресс-служба судебной инстанции.

"Конституционный суд констатировал необходимость роспуска парламента десятого созыва из-за неспособности парламента утвердить правительство в срок, обозначенный в статье 85 часть 1 Конституции РМ", — зачитал решение председатель КС Михай Полеалунжь.

Ранее сообщалось, что президент Молдовы обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не сможет сформировать новое правительство. Конституционный суд утвердил мандаты депутатов нынешнего парламента 9 марта. Из решения Конституционного суда следует, что если парламент не смог утвердить правительство до 9 июня, то начиная с 10 июня президент может подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Также мы писали, что ранее президент Молдовы Игорь Додон обратился в Конституционный суд, чтобы выяснить, когда заканчиваются три месяца, после которых появляются основания для роспуска парламента.

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