Появилось видео крушения пассажирского самолета на Кубе

В Сети появились видео с места авиакатастрофы Boeing 737 на Кубе

СМИ опубликовали первые видеозаписи с места падения пассажирского самолета Boeing 737 на Кубе.

На кадрах виден аэродром и столб черного дыма от разбившегося самолета.





Также стало известно, что на борту разбившегося в пятницу на Кубе самолета Boeing-737 было 105 человек, в том числе пять детей. Такие уточненные данные приводит газета "Гранма", передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 104 пассажирах и девяти членах экипажа.

Boeing-737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion ("Кубана де авиасьон") у мексиканской авиакомпании Global Air ("Глобал эйр"), разбился в пятницу при взлете из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана – Ольгин и пилотировался иностранным экипажем.

Самолет упал спустя минуту после взлета в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны. По данным "Гранмы", трем пассажирам удалось выжить. По информации агентства Рейтер, один из них скончался в больнице.

На место трагедии прибыл председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель. Как сообщает кубинское телевидение, аэропорт имени Хосе Марти продолжает работу в обычном режиме.

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