Пожар в Чикаго: погибли восемь человек, шесть из них – дети

Сегодня, 16:39

Огонь вспыхнул в одной из квартир трехэтажного дома

Фото: svidok.info
Фото: svidok.info

В Чикаго в американском штате Иллинойс в воскресенье, 26 августа, вспыхнул пожар в одной из квартир трехэтажного дома. Об этом сообщил канал Fox News.

"Пожар начался около 04:00 по местному времени в одной из квартир трехэтажного дома. Примерно через час возгорание ликвидировали", – говорится в сообщении.

По информации телеканала, в результате пожара погибли восемь человек, шестеро из погибших – дети. Еще два человека доставлены в больницу. Также госпитализирован один из сотрудников пожарной службы

Причины ЧП устанавливаются.

Ранее в Китае пожар в отеле унес жизни 18 человек. Также 19 человек получили ранения. Больше 70 человек эвакуировали из отеля.

Также в Житомирской области вспыхнул пожар на территории деревообрабатывающего предприятия. Чтобы окончательно затушить пожар, понадобилось долгое время поливать опилки водой.

Мы ранее сообщали, что в Харьковской области на частном предприятии по переработке пластиковых изделий произошел масштабный пожар. Под металлическим навесом загорелась прессованная пластиковая тара на площади две тысячи  квадратных метров.
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Источник:

ТАСС

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