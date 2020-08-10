Праздник без поздравлений: кто признал победу Лукашенко на выборах

Действующего президента Беларуси поздравили только страны СНГ и Китай

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко получил ряд поздравлений с победой на шестых президентских выборах в своей стране, на которых он, согласно предварительным данным ЦИК, набрал 80,23%.

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Однако, согласно данным БелТА, среди поздравивших его не было ни одного западного лидера.

Как мы уже сообщали, первое поздравление пришло из Поднебесной – от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Также Лукашенко поздравили другие лидеры стран Содружества независимых государств. В частности, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси", – цитирует пресс-служба казахского лидера поздравительную телеграмму.

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Помимо этого, как заявили в пресс-службе Лукашенко, поступил звонок из Баку и Душанбе с поздравлениями от его азербайджанского и таджикского коллег Ильхама Алиева и Эномали Рахмона.

Кроме того, как уже сообщалось, Лукашенко получил поздравления из Кремля – от своего российского коллеги Владимира Путина.

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О признании результатов выборов заявил и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

"Высокая явка избирателей и результаты голосования еще раз продемонстрировали огромное доверие белорусского народа к вам, его сплоченность и полную поддержку продолжения эффективных реформ, проводимых под вашим руководством и направленных на повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение устойчивого экономического роста в стране", – сказал он.

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Поздравить своего белорусского коллегу решил и президент Молдовы Игорь Додон. В его Telegram сообщили о пожеланиях Лукашенко больших успехов, а также "дальнейшего укрепления отношений между нашими странами и народами"

Напомним, что Украина де-факто не поздравляла Лукашенко. После вспыхнувших в Беларуси протестов президент Владимир Зеленский заявил, что "любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия" и призвал власти страны прекратить насилие в отношении демонстрантов, выразив надежду на дальнейший диалог между сторонами.

Больше о том, как проходили выборы, и спровоцированных после них протестах, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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