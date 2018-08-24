Премьер Грузии: Россия не выполняет международных обязательств

Он отметил роль Евросоюза и, особенно, Германии в урегулировании конфликтов в Грузии

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявляет, что Россия не выполняет взятые международные обязательства по выводу своих войск из Абхазии и Цхинвальского региона.

"К сожалению, Россия не выполняет международных обязательств, которые она взяла в 2008 году по выводу своих войск с территории Грузии и продолжает оккупацию 20 процентов наших территорий", – заявил Бахтадзе в четверг на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Тбилиси.

Он отметил роль Евросоюза и, особенно, Германии в урегулировании конфликтов в Грузии.

"Наша позиция заключается в том, что при наличии политической воли несложно найти механизм для урегулирования этих конфликтов", – сказал грузинский премьер.

По его словам, взаимоотношения на уровне населения между грузинами, осетинами и абхазами нормальные, что дает основу для нахождения политического решения.

"Есть международное право, есть подписанные соглашения, которые надо выполнить. Мы рады, что США, Евросоюз и Германия ведут диалог с Россией, который обязательно приведет к результату. Самая большая наша боль в том, что в оккупированных регионах резко сокращается население. До войны в Абхазии проживали 530 тысяч человек, а сегодня немногим больше 100 тысяч человек. В Цхинвальском регионе население сократилось в пять раз и сегодня составляет не более 20 тысяч человек", – сказал Бахтадзе.

Накануне Меркель заявила о поддержке Германией территориальной целостности Грузии.

Ранее глава МИД Литвы сообщил неприятную для Грузии и Украины новость о НАТО. Развязанные Кремлем конфликты мешают возможности этих государств сблизиться с европейскими экономическими структурами и структурами безопасности.

Также мы писали, что государственный секретарь США Майк Помпео подчеркнул, что Вашингтон никогда не смирится с оккупацией Грузии Россией.

Как сообщалось, 8 августа 2018 исполняется 10 лет с начала прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. Пренебрегая общепризнанными нормами и принципами международного права, вооруженные силы РФ грубо нарушили международно признанные границы и вторглись на суверенную территорию Грузии.

Россия признала "независимость" Абхазии и Южной Осетии сразу после окончания российско-грузинской войны в августе 2008 года, впоследствии "независимость" этих регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.