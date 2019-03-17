Премьер-министра Новой Зеландии предупредили о расстреле мечетей заранее
Джасинда Ардерн призналась, что около трех десятков человек знали об атаке за 9 минут до случившегося
Незадолго до кровавого расстрела мечетей в новозеландском городе Крастчерч 15 марта премьер-министр страны Джасинда Ардерн получила так называемый "манифест" стрелка Брентона Тарранта.
"Я одна из примерно 30 человек, получивших манифест, который был разослан за девять минут до атаки", — цитирует ее AFP.
Ардерн уточнила, что в полученном ею документе не указывалось ничего, что помогло бы определить место атаки. Несмотря на это информацию моментально передали службам безопасности.
Она также отметила, что ознакомление с выдержками из письма вызвало у нее серьезное беспокойство.
Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.
Как уже сообщалось, жертвами теракта стали около полусотни человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.
Кроме того, мы писали, что в связи с инцидентом были задержаны трое человек. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 28-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.
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