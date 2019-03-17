Премьер-министра Новой Зеландии предупредили о расстреле мечетей заранее

Джасинда Ардерн призналась, что около трех десятков человек знали об атаке за 9 минут до случившегося

Джасинда Ардерн. Фото: AFP

Премьер-министра Новой Зеландии предупредили о расстреле мечетей заранее //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/deb/12c/5c8deb12ca45d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/deb/12c/5c8deb12ca45d.jpg 2019-03-17T08:37:00+02:00 Другие страны Джасинда Ардерн призналась, что около трех десятков человек знали об атаке за 9 минут до случившегося

Незадолго до кровавого расстрела мечетей в новозеландском городе Крастчерч 15 марта премьер-министр страны Джасинда Ардерн получила так называемый "манифест" стрелка Брентона Тарранта.

"Я одна из примерно 30 человек, получивших манифест, который был разослан за девять минут до атаки", — цитирует ее AFP.

Читайте также Бойня в Новой Зеландии: как все было и что известно о террористах

Ардерн уточнила, что в полученном ею документе не указывалось ничего, что помогло бы определить место атаки. Несмотря на это информацию моментально передали службам безопасности.

Она также отметила, что ознакомление с выдержками из письма вызвало у нее серьезное беспокойство.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали около полусотни человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

Кроме того, мы писали, что в связи с инцидентом были задержаны трое человек. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 28-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Премьер-министра Новой Зеландии предупредили о расстреле мечетей заранее". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.