Премьер Пакистана заговорил о ядерной войне с Индией

Ситуация вокруг Кашмира обострилась / Фото: AFP

Премьер-министр Пакистана Имран Хан Имран Хан допускает, что конфликт его страны с Индией может перерасти в ядерную войну.

"Пакистан никогда не начнет войну. Я пацифист, я против войны. Но что я ясно сказал: когда две страны с ядерным оружием сражаются – если они ведут конвенционную войну – есть все возможности закончить ядерной войной", – заявил Хан.

На вопрос, разделяет ли он мнение главы МИД Пакистана о том, что ситуация может спровоцировать ядерную войну, премьер-министр сказал: "Абсолютно".

Реклама

Имран Хан также добавил, что разочарован международной реакцией на решение индийского премьера Нарендры Моди отменить самоуправление в индийском Кашмире и обвинил Индию "в геноциде".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов выступить посредником между Индией и Пакистаном в урегулировании ситуации вокруг индийского штата Джамму и Кашмир.

Напомним, новый виток эскалации в индийско-пакистанских отношениях начался после отмены особого статуса неспокойного штата Джамму и Кашмир. Штат разделили на две союзные территории — Джамму и Кашмир, которая сохраняет свой законодательный орган (ассамблею), а также Ладакх, у которого не будет регионального парламента.

Помимо того, в Джамму и Кашмире разрешили также, как и в других частях страны, покупать землю выходцам из других регионов, зарезервировали место в госучреждениях для представителей религиозных меньшинств, а также лишили территорию своего флага.

Ранее в этом году Кашмир уже становился эпицентром обострения между двумя государствами – стороны обменивались артиллерийскими ударами, обстрелами, а в результате воздушной баталии Дели лишился двух военных самолетов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама