Президент Алжира решил отложить выборы в стране

Такое решение Бутефлики последовало на фоне продолжающихся в Алжире массовых протестов

Фото: AFP

Президент Алжира решил отложить выборы в стране //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6b3/4de/5c86b34de77f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6b3/4de/5c86b34de77f2.jpg 2019-03-11T21:14:00+02:00 Другие страны Такое решение Бутефлики последовало на фоне продолжающихся в Алжире массовых протестов

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в понедельник принял решение отказаться от планов выдвижения своей кандидатуры на пятый президентский срок, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, алжирский лидер также принял решение отложить на более поздний срок проведение в стране выборов. Изначально они были намечены на 18 апреля этого года.

Такое решение Бутефлики последовало на фоне продолжающихся в Алжире массовых протестов против главы государства.

82-летний Бутефлика занимает пост главы государства с 1999 года. Он страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году Бутефлики перенес инсульт.

Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента. Его планы вновь занять президентский пост вызвало массовые протесты по стране. Несколько сотен человек получили ранения.

В одной только столице в уличных протестах 8 марта приняли участие более 1 млн человек.

Между тем, внимание всего мира приковано также к протестам в Венесуэле:

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