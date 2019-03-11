Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Президент Алжира решил отложить выборы в стране

Сегодня, 21:14

Такое решение Бутефлики последовало на фоне продолжающихся в Алжире массовых протестов

Фото: AFP
Президент Алжира решил отложить выборы в стране //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6b3/4de/5c86b34de77f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6b3/4de/5c86b34de77f2.jpg Другие страны Такое решение Бутефлики последовало на фоне продолжающихся в Алжире массовых протестов

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в понедельник принял решение отказаться от планов выдвижения своей кандидатуры на пятый президентский срок, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, алжирский лидер также принял решение отложить на более поздний срок проведение в стране выборов. Изначально они были намечены на 18 апреля этого года.

Такое решение Бутефлики последовало на фоне продолжающихся в Алжире массовых протестов против главы государства.

82-летний Бутефлика занимает пост главы государства с 1999 года. Он страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году Бутефлики перенес инсульт.

Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента. Его планы вновь занять президентский пост вызвало массовые протесты по стране. Несколько сотен человек получили ранения.

В одной только столице в уличных протестах 8 марта приняли участие более 1 млн человек

Между тем, внимание всего мира приковано также к протестам в Венесуэле:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, Алжир, президент, кандидатура, акции протеста

Вы сейчас просматриваете новость " Президент Алжира решил отложить выборы в стране". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовые протесты в Алжире: выборы президента могут отложить

Сегодня, 06:06

По данным СМИ, выборы президента могут перенести на 10-12 месяцев

Президент Алжира вернулся в охваченную протестами страну

Сегодня, 02:42

Бутефлика, которому 2 марта исполнилось 82 года, возглавляет страну с 1999 года

В Алжире во время протестов против президента пострадали более 200 человек

Вчера, 02:04

Граждане выступают против баллотирования на пятый срок действующего президента страны Абдельазиза Бутефлики

В Алжире с новой силой разгорелись антипрезидентские протесты

9 марта, 00:44

На улицы города вышли десятки тысяч людей

Президент Алжира подал документы для участия в выборах

4 марта, 01:42

Очередные президентские выборы в Алжире должны состояться 18 апреля 2019 года

Протесты в Алжире: почти 200 человек получили ранения

2 марта, 21:13

Один из протестующих скончался от сердечного приступа

Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот

Настя Каменских засветила пышные формы в киевском ресторане

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой

Показали элитный особняк Гладковского-младшего

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером