Протесты в Алжире: почти 200 человек получили ранения
Один из протестующих скончался от сердечного приступа
В Алжире во время протеста против решения действующего президента страны Абделя Азиза Бутефлики баллотироваться на пятый срок не менее 183 человек получили ранения, передает APS.
По данным Министерства здравоохранения Алжира, в результате массовых акций протеста в пятницу, 1 марта, по меньшей мере 183 демонстрантов были травмированы. Один из протестующих скончался от сердечного приступа.
Отмечается, что протесты проходили мирно. Однако вблизи президентского дворца в городе Алжир, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
Между тем, президент Алжира попал в реанимацию. 82-летний политик был доставлен в Швейцарию на самолете в почти бессознательном состоянии.
По поступающей информации, в настоящее время оппозиционные партии обсуждают план своих действий в контексте запланированных на 18 апреля президентских выборов, в том числе возможность их бойкота.
3 марта завершается отведенный избиркомом страны срок для регистрации кандидатов на выборах. Как ранее заявил глава предвыборного штаба действующего президента Абдельазиза Бутефлики Абдельмалек Салляль, единый кандидат от правящей партии подаст документы в избирком в воскресенье.
Согласно избирательному кодексу Алжира, выдвиженец на высший государственный пост в стране должен вместе с пакетом документов предоставить в избирком официально завизированную консилиумом врачей медицинскую справку о состоянии своего здоровья.
Выдвижение больного политика, который руководит страной с 1999 года, на новый срок спровоцировало волну протестов в Алжире. Их главными участниками стали молодежь и творческая интеллигенция. Крупнейшие акции прошли в разных городах страны в минувшую пятницу и собрали более полумиллиона человек. В субботу люди вновь начали выходить на улицы.
Сейчас общественность в Алжире обсуждает различные варианты развития событий в стране. Одним из вероятных сценариев считается перенос выборов на более поздний срок.
Напомним, в последнее время ситуация также обострилась в Венесуэле, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом.
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