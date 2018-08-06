Президент Ирана обвинил США в ведении "психологической войны"

Сегодня, 23:22

По его словам, переговоры Тегерана с Вашингтоном лишены смысла, пока США остаются верны выходу из ядерной сделки 

фото AFP
фото AFP

Президент Ирана Хасан Рухани, комментируя восстановление американских санкций, заявил, что США ведут "психологическую войну" против Ирана.

По его словам, переговоры Тегерана с Вашингтоном лишены смысла, пока США остаются верны выходу из ядерной сделки и введению санкций в отношении Исламской Республики, передает Al Arabiya.

"Мы всегда выступаем за дипломатию и переговоры ... Но переговоры требуют честности ... США вновь применяют санкции против Ирана и выходят из ядерного соглашения, а затем хотят провести с нами переговоры", – сказал Рухани.

"Призыв Трампа к прямым переговорам сделан только для внутреннего потребления в Америке ... и для создания хаоса в Иране", – добавил лидер Ирана.

Напомним, что с 7 августа возобновляются американские санкции против Ирана, которые были отменены в соответствии с ядерным соглашением 2015 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на восстановление санкций против Ирана, он готов к заключению всеобъемлющего соглашения с Тегераном касательно "враждебных действий режима, в том числе его программы разработки баллистических ракет и поддержки терроризма".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал союзников присоединиться к "кампании по экономическому давлению на иранский режим" и пресечь его финансирование. В ответ Иран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году, развалится после выхода из нее США.
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