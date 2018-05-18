Президент Ирана: После переноса посольства неприязнь к США возросла

Ненависть к США в исламских странах в мире усилилась после переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, пишет ТАСС.

"США ныне ненавидят в исламском мире больше, чем когда-либо", – процитировало агентство ИРНА его выступление в тегеранском аэропорту Мехрабад перед вылетом в Стамбул для участия в саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Роухани также отметил разрушительные последствия политики Вашингтона и Тель-Авива. "Задача Израиля и США состоит в том, чтобы отвлечь внимание мусульманских стран от Палестины и таким образом осложнить обстановку в исламском мире", – отметил он.

Как известно, 14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США в Израиле. Это событие вызвало массовые протесты палестинцев на границе еврейского государства и сектора Газа. В результате столкновений погибли более 60 палестинцев, около 3 тысяч получили ранения.

Напомним, 15 мая палестинцы отмечали день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории. В районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.