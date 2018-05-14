Число жертв беспорядков на границе сектора Газа достигло 52 человек

В результате столкновений на границе сектора Газа погибли 52 человека, свыше 1,2 тыс. ранены

Число жертв беспорядков на границе между сектором Газа и Израилем в понедельник возросло до 52 человек, сообщает сайт газеты "Таймс оф Израэл" со ссылкой на проведенные палестинской стороной подсчеты.

По ее данным, свыше 1,2 тыс. человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 41 погибшем.

Отмечается, что все погибшие и пострадавшие – участники организованной палестинцами антиизраильской акции.

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Ранее сообщалось, что во время акций протеста против открытия посольства США в Иерусалиме на административной границе Сектора Газа погибли уже 37 палестинцев.

Напомним, 15 мая палестинцы отмечают день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории.

Ранее сообщалось, что в районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.

Кроме того на всплеск протестных настроений палестинцев повлияло и открытие 14 мая нового американского посольства в Иерусалиме.