Президент Ирана рассчитывает на спасение ядерного соглашения

Сегодня, 03:04

Иран рассчитывает на сохранение ядерного соглашения

фото AFP
фото AFP

Президент Ирана Хасан Роухани назвал выход США из ядерного соглашения нарушением политической этики, однако отметил, что у партнеров по сделке есть еще шанс спасти ее. Об этом он заявил в воскресенье, 13 мая, передает Deutche Welle.

"Американский выход из международного соглашения является также нарушением политической этики и сигнализирует о конце дипломатических решений", – заявил он.

Роухани подчеркнул, что в ситуации с сохранением ядерного соглашения также говорится о спасении дипломатии как способа разрешения международных споров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Но другие партнеры по договору – Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия – могут еще спасти эту договоренность и доверие к международным соглашениям. Однако для этого они должны гарантировать воплощение ядерного соглашения. Именно от этого будет зависеть решение Тегерана, оставаться в сделке или нет", – утверждает президент Ирана.

Как сообщалось, Трамп официально объявил о выходе США из соглашения, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение запретительных мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.
Иран, США, выход, ядерная программа, Хасан Роухани, роухани

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

фото из открытых источников

Иран предъявил Европе ультиматум для сохранения ядерной сделки

Сегодня, 01:45

У европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить необходимые гарантии по защите интересов Ирана

Другие страны

Вооруженный человек в окне захваченного в 2017 году террористами парламента Ирана. Фото: AFP

В Иране 8 террористов ИГИЛ приговорены к смертной казни за двойной теракт в столице

Вчера, 18:01

Еще 18 подозреваемых в совершении теракта в Тегеране летом 2017 остаются под следствием
Загрузка...

США

Фото: AFP

США не исключает возможность санкции против стран, продолжающих соблюдать сделку по иранскому атому

Вчера, 17:39

Вашингтон надеется на то, что европейские страны вслед за США выйдут из иранской ядерной сделки

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Решение Трампа по ядерной сделке и ракетный удар по Израилю: ТОП-5 событий мировой политики

12 Мая, 16:46

Дональд Трамп пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану, тем временем иранские военные обстреляли территорию Израиля

Другие страны

Теро Варьйоранта Фото: AFP

Главный инспектор МАГАТЭ по Ирану подал в отставку

12 Мая, 12:00

О решении было объявлено вскоре после того, как президент США объявил о выходе из иранской ядерной сделки

США

Дональд Трамп, критикуя политику Барака Обамы, выходит из ядерной сделки с Ираном. Фото: AFP

Выход США из ядерной сделки: как на действиях Трампа против Ирана может заработать Путин

12 Мая, 07:39

Введение санкций против Ирана может усилить влияние Саудовской Аравии и России, которые опережают Тегеран по добыче мировых объемов нефти
Загрузка...