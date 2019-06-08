Президент Мексики одобрил достижение соглашения с США по иммиграции
Мексике удалось избежать пошлин на товары, которые экспортируются в США
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приветствовал достижение соглашения с США, нацеленного на урегулирование миграционного кризиса на общей границе. Об этом он написал в Twitter,
"Благодаря поддержке всех мексиканцев удалось избежать пошлин на мексиканские товары, которые экспортируются в США, — написал Лопес Обрадор. — Марсело Эбрард (глава МИД Мексики – ре) обнародует детали соглашения. В любом случае завтра (в субботу —ред) мы соберемся в Тихуане, чтобы это отпраздновать".
"США не будут вводить пошлины с понедельника (10 июня — ред), — написал ранее глава внешнеполитического ведомства. — Спасибо всем, кто помогал нам".
Информации о деталях соглашения пока обнародовано не было.
Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.
Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США.
Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начались в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.
По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.
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