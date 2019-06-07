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Президент Молдовы назвал условие для роспуска парламента

7 июня, 20:54

Ранее Додон призвал суд дать время депутатам до 21 июня

Фото: facebook.com/dodon.igor
Фото: facebook.com/dodon.igor.

Президент Молдовы Игорь Додон распустит парламент и назначит дату досрочных выборов на следующей неделе, после консультаций с парламентскими фракциями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента, комментируя решение Конституционного суда (КС) о том, что нынешний парламент подлежит роспуску.

"Президент принял к сведению решение КС. Согласно Конституции, перед принятием решения о роспуске парламента президент обязан провести консультации с парламентскими фракциями, после чего обратится в КС, чтобы получить заключение по подписанию указа о роспуске парламента", – отметили в пресс-службе в пятницу.

Решение КС последовало через несколько минут после того, как Додон заявил, что правящую коалицию и новое правительство в стране создать не удалось. Он обещал еще раз обратиться в КС, чтобы утвердить решение о роспуске парламента.

Еще до объявления решения КС, президент призвал суд, если это возможно, дать время депутатам для продолжения переговоров о создании правящей коалиции до 21 июня, когда исполняется три месяца с момента созыва первого заседания парламента.

"Если будет решение о том, что срок, отведенный парламенту для формирования правительства, истекает 9 июня, значит, я подпишу указ о роспуске парламента. Предварительно я проведу консультации со всеми парламентскими партиями, чтобы согласовать дату досрочных парламентских выборов", - сказал Додон, который ранее высказывал предположения, что досрочные выборы могут состояться в октябре.

Конституционный суд Молдовы в пятницу постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.

КС в своем ответе на запрос Додона по этому поводу сослался на уже принятое решение от 1 октября 2013 года. Этим решением была дана интерпретация статьи 85 Конституции, согласно которой парламент подлежит роспуску, если в течение трех месяцев (90 дней) не смог формировать правительство или блокируется процесс принятия законов.

Также КС указывает, что "правительство осуществляет свои полномочия до признания действительными выборов нового парламента".

КС утвердил мандаты депутатов нынешнего парламента 9 марта. Следовательно, мандат правительства истек в этот день, и с 9 марта начинается отсчет трех месяцев, в течение которых парламент должен был выразить вотум доверия новому кабинету министров.

Из решения Конституционного суда следует, что если парламент не сможет утвердить правительство до 9 июня, то, начиная с 10 июня, президент может подписать указ о роспуске парламента и назначить дату досрочных выборов.

Согласно Конституции, он должен предварительно провести консультации с парламентскими фракциями и получить заключение Конституционного суда с констатацией о том, что существуют обстоятельства для роспуска парламента.

Напомним, президент Молдовы заявил, что готов распустить парламент. В Молдове по истечении почти трех месяцев после парламентских выборов нет парламентского большинства.

Ранее Додон поздравил Зеленского с вступлением в должность и ожидает с ним встречи. Президенты договорились подготовить повестку для предстоящей встречи в ближайшем будущем.

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Тег Молдова, Конституционный суд, Додон

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Источник:

Интерфакс

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