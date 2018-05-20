Президент Палестины попал в больницу третий раз за неделю

Сегодня, 21:23

Политика госпитализировали уже в третий раз после операции на ухе, которую ему сделали на прошлой неделе

фото AFP
фото AFP

Президента частично признанного государства Палестина Махмуда Аббаса госпитализировали из-за осложнений после операции, сообщил палестинский чиновник.

Согласно сообщению, 82-летнего политика госпитализировали в третий раз после операции на ухе, которую ему сделали на прошлой неделе.

По словам чиновника, у президента высокая температура.

Напомним, Махмуд Аббас стал президентом после смерти Ясира Арафата в 2004 году.

Проблемы со здоровьем у 82-летнего палестинского лидера начались в момент, когда напряженность в арабо-израильских отношениях достигла максимума. 

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Напомним, 15 мая палестинцы отмечали день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории.

Ранее сообщалось, что в районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.

Кроме того на всплеск протестных настроений палестинцев повлияло и открытие 14 мая нового американского посольства в Иерусалиме.
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Reuters

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