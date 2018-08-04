Президент Сербии обвинил зарубежные спецслужбы в кризисе в Косово

Сегодня, 15:27

Александр Вучич уверен, что "агентурные действия" из-за рубежа накаляют обстановку и нарушают мирный процесс

Фото: AFP
Фото: AFP

Причиной кризиса в Косово являются "агентурные действия" из-за рубежа, а также внутри страны. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Он напомнил, что в последние 10 дней ситуация в Косово обострилась. Он считает, что это произошло из-за вмешательства в политику Сербии иностранных спецслужб.

По словам президента Сербии, албанцы не выполнили единственное свое обязательство из Брюссельских соглашений – не создали сообщества сербских муниципалитетов, в то время, как Сербия все свои обязательства выполнила.

"Нас разнообразными и многослойными агентурными действиями поставили в положение, когда мы должны защищаться от разного рода вымыслов и сплетен. И сегодня мы должны быть счастливы, что ничего не случилось, что на сербов в Косово не напали", – подчеркнул Вучич.

Ранее под руководством Вучича прошло заседание Совета безопасности Сербии, в ходе которого обсуждался вопрос угрозы обострения ситуации в Косово. Говорилось о том, что якобы силы безопасности Косово вместе с США намерены провести тайное вторжение на север Косово. Предположительно эта операция пройдет под названием "Золотая сабля".

После этого президент Сербии встретился с патриархом Сербским Иринеем и обсудил с ним положение сербов в Республике Сербской (входит в Боснию и Герцеговину), Черногории, Хорватии, а также годовщину военной акции хорватских войск "Буря".

В свою очередь Хашим Тачи, лидер непризнанного Косово, призвал всех жителей республики к сдержанности. Тачи уверен, что все институты власти Косово слаженно работают над созданием правовой основы Сообщества сербских муниципалитетов в соответствии с подписанными в 2013 и 2015 гг. в Брюсселе договорами на основании решения Конституционного суда Косово.

Напомним, 3 августа прошло заседание СБ Косово, в ходе которого сообщалось о намерениях сербов на севере Косово объявить в одностороннем порядке сербскую автономию. До этого, в апреле этого года сербы заявили о создании автономии и Ассоциации сербских муниципалитетов, которая будет формироваться в сотрудничестве с косовским правительством и в соответствии с Конституцией Косово.

В июне же движение сербов Косово и Метохии "Батькивщина" опубликовало открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить признания независимости Косово на международном уровне.
Сербия, Косово, угрозы, спецслужбы, Вучич
Источник:

ТАСС

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