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Президент Туркменистана отличился новым "хитом": видео

16 декабря, 13:46

Гурбангулы Бердымухамедов с внуком перезаписали песню «Каракум» в новой аранжировке

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и его внук Керим, которые ранее сочинили песню про спортивные достижения туркменского народа, порадовали соотечественников новым хитом – песней советской рок-группы "Круг" "Каракум".

Видео музицирования показали на канале Atlyn Asyr 15 декабря. На снятых кадрах Керим Бердымухамедов работает за пультом со звуком и ритмическим рисунком, а его дед помахивает в такт рукой, наигрывает на гитаре и выступает с советами.

Любопытно, что предыдущий день президент Туркменистана также посвятил пропагандистским мероприятиям – собрал в Олимпийском городке в Ашхабаде руководителей силовых ведомств и заставил их выполнять гимнастические упражнения под своим руководством.

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Напомним, что в прошлый раз Гурбангулы Бердымухамедов перепевал "Каракум" в 2018 году, посвятив песню туркменкам – таким образом он поздравил их с 8 марта. На видео с мероприятия видно, как присутствовавшие на выступлении женщины не сдержали эмоций и бросились в пляс, мужчины же поддержали президента аплодисментами.

А в этом году президент Туркменистана отличился современными музыкальными предпочтениями – на проходивших в апреле праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня Бердымухамедов прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный).

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