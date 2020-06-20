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Предвыборные пикеты в Беларуси: на акциях задержали более ста человек (фото)

20 июня, 13:50

Руслан Ровик Руслан Ровик

Среди задержанных оказались журналисты и случайные прохожие

Во время предвыборных акций протеста в Беларуси было задержано около 120 человек.

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Об этом сообщили в правозащитном центр "Весна".

В частности, среди задержанных оказались люди, которые "просто оказались не в том месте", а также журналисты ведущих мировых и белорусских изданий.

Пикеты в поддержку альтернативных претендентов на пост президента республики прошли в Минске, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве – крупнейших городах Беларуси.

Так, в Минске и других городах люди выстроились в "живую цепь" солидарности. ОМОН оттеснял людей с центральных улиц, а тех, кто сопротивлялся, – задерживали, в том числе журналистов "Радио Свобода", Reuters, порталов TUT.BY и Onliner.by.

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Стоит отметить, что задержания проводили в том числе люди в штатской одежде, а руководил ими заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков.

Напомним, накануне в столице Беларуси прошел семичасовой пикет солидарности в поддержку альтернативных претендентов на президентский пост. Участники пикета выстроились в пятикилометровую очередь вдоль главного проспекта Минска – проспекта Независимости. Водители поддерживали участников пикета сигналами.

В Беларуси 19 июня завершился этап сбора подписей за выдвижение претендентов в кандидаты в президенты. Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, можно проводить без разрешения властей.

Выборы президента страны назначены на 9 августа. Отметим, что действующий глава государства правит уже 25 лет.

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Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если он поступит демократично, то потеряет страну и его "проклянут".

Видео: t.me/UkrainaOnlline

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протесты Беларусь задержание пикет акции протеста

Источник: Сегодня

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