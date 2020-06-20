Протесты в Беларуси завершились десятками задержаний

В Минске и других городах Беларуси прошли пикеты солидарности в поддержку альтернативных претендентов на пост президента страны, но ОМОН и милиция задержали десятки участников.
В частности, мирные протесты прошли в Минске, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве, Жлобине, Лиде, Бобруйске, Солигорске, Барановичах, Молодечно, Речице и других белорусских городах.
В белорусской столице наблюдались проблемы с мобильным интернетом, что препятствовало журналистам запустить стримы. В городе курсировали автозаки и микроавтобусы правоохранительных органов.
Жители Минска самоорганизовывались и собирались в разных частях города. "Живые цепи" солидарности выстраивались по всей столице.
ОМОН пытался препятствовать людям выстраиваться в импровизированную шеренгу солидарности, людей оттесняли с проспекта, тех, кто сопротивлялся, задерживали. В том числе были задержаны журналисты.
Задержания происходили не только в Минске. Вместе с тем, несмотря на задержания, пикетирующие просто меняли места дислокаций, протесты продолжились и после полуночи.
В Минске было задержано минимум 60 человек, в других городах – не менее 30 человек.
Ранее в столице также прошел семичасовой пикет солидарности в поддержку альтернативных претендентов на президентский пост. Участники пикета выстроились в пятикилометровую очередь вдоль главного проспекта Минска – проспекта Независимости. Водители поддерживали участников пикета сигналами.
В Беларуси 19 июня завершился этап сбора подписей за выдвижение претендентов в кандидаты в президенты. Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, можно проводить без разрешения властей.
Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.
Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если он поступит демократично, то потеряет страну и его "проклянут".
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