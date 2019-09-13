Президенту Венесуэлы снова "мерещатся" покушения

Николас Мадуро. Фото: REUTERS/Fausto Torrealba

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что противники ведут подготовку к его устранению, находясь в Колумбии.

"Североамериканский империализм и президент Колумбии Иван Дуке хотят убить меня, — цитирует Венесуэльское агентство новостей лидера Боливарианской Республики. — В Колумбии готовят 10 планов, чтобы убить меня".

Глава южноамериканской страны также заявил, что рассчитывает прожить 100 лет благодаря защите со стороны высших сил и народа Венесуэлы. Мадуро добавил, что Каракас располагает доказательствами наличия планов подготовки покушений и намерен предъявить их международному сообществу.

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На минувшей неделе президент Венесуэлы объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией с 10 по 28 сентября. Он также распорядился объявить "оранжевый уровень угрозы" в приграничном регионе "из-за опасности агрессии" со стороны соседней страны. Колумбийская газета El Tiempo со ссылкой на источник в правительстве 10 сентября сообщила, что Богота не намерена наращивать воинский контингент на границе с Венесуэлой на время учений.

Напомним, в августе прошлого года в столице Венесуэлы, Каракасе, произошло покушение на президента Николаса Мадуро на параде в честь 81-й годовщины создания боливарианской гвардии. Сам глава республики не пострадал, а ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты". После инцидента президент Венесуэлы обвинил своего колумбийского главу государства Хуана Мануэля Сантоса в причастности к покушению.

В свою очередь Колумбия отвергла обвинения Венесуэлы в адрес своего президента, назвав их безосновательными и абсурдными. В частности, представитель Сантоса заявил, что обвинения в адрес президента "не имеют оснований, президент фокусирует внимание на баптизме своей внучки, а не на свержении чужих правительств".

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