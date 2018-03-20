При ракетном ударе по рынку в пригороде Дамаска погибли более 30 человек

Вчера, 23:59

Ракета ударила по рынку в Кашкуле недалеко от подконтрольных повстанцам районов Восточной Гуты

фото AFP
фото AFP

Во вторник, 20 марта, оживленный рынок в восточном пригороде сирийской столицы Дамаска подвергся ракетному обстрелу, в результате погибли по меньшей мере 35 человек, сообщили сирийские государственные СМИ.

Ракета ударила по рынку в Кашкуле недалеко от подконтрольных повстанцам районов Восточной Гуты, которую сирийские правительственные войска и российские союзники с середины февраля обстреливают из тяжелого оружия и авиации.

Как сообщает официальное информационное агентство SANA, ракетный удар был нанесен "террористами". Так сирийский режим называет повстанцев, удерживающих Восточную Гуту.

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Издание отмечает, что повстанцы регулярно обстреливают столицу из минометов и другого тяжелого оружия.

Напомним, что войска сирийского президента Башара Асада нанесли авиаудары по школе в Восточной Гуте в городе Ирбин. В результате атаки погибли по меньшей мере 15 детей и две женщины. Ранения получили около 50 гражданских.

Ранее сообщалось об обстреле боевиками гуманитарного коридора в Восточной Гуте. В Управлении гражданской обороны пригорода Дамаска сообщили в свою очередь об артиллерийском обстреле ряда районов Восточной Гуты.

Известно, что президент РФ Владимир Путин распорядился ввести пятичасовые "гуманитарные паузы" в Гутекоторые начали действовать во вторник, 27 февраля.

Режим тишины будет действовать ежедневно с 9:00 до 14:00. Это позволит гражданским покинуть район, который в последние дни жестоко бомбили сирийские правительственные силы, поддерживаемые РФ.
Сирия, погибли, гута, ракетный удар, Восточная Гута
Источник:

Associated Press

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