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При разгоне сторонников Атамбаева никто не пострадал

Сегодня, 01:57

Советник мэра призвала горожан "сохранять спокойствие».

/ Фото: AFP

Никто из сотрудников правоохранительных органов Бишкека не пострадал в ходе разгона собравшихся на центральной площади Бишкека сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, пострадавших нет и со стороны участников протестной акции. Об этом заявила советник мэра киргизской столицы Гуля Алмамбетова.

"Станция скорой помощи не получила на этот час серьезных вызовов, пострадавших нет ни там, ни там", – сообщила она.

Советник мэра призвала горожан "сохранять спокойствие". "Ситуация в городе под контролем правоохранительных органов, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, начальник ГУВД Бишкекп Канат Джумагазиев, мэр Азиз Суракматов находятся на своих рабочих местах", – сообщила Алмамбетова.

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Она добавила, что на центральной площади Бишкека нет сторонников экс-президента, "возле ГКНБ тоже никого". "Просим не поддаваться панике и эмоциям, не распространять фейки. Городские службы на местах, городские службы осуществляют взаимодействие с народной дружиной, образованной для обеспечения общественного порядка в столице", – сообщила Алмамбетова.

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В четверг несколько сотен сторонников задержанного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева прибыли на центральную площадь Бишкека. Толпа требовала отставки президента Сооронбая Жээнбекова. 

Но митингующих потом разогнали

Ранее сообщалось, что бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан. В операции в селе Кой-Таш, где находится дом бывшего главы государства, принимали участие около 2 тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Ею руководил лично глава МВД Кашкар Джунушалиев.

В селе Кой-Таш под Бишкеком горели машины, возле особняка звучали выстрелы, сообщали очевидцы. По их данным, на место операции прибыла спецтехника МВД, водометы и таранные машины

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Атамбаев Кыгрызстан

Источник: Интерфакс

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