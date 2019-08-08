В центре Бишкека силовики разогнали сторонников Атамбаева

Сторонников экс-президента оттесняли с площади в южном и восточном направлениях

/ Фото: 24.kg

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии оттеснили сторонников экс-президента республики Алмазбека Атамбаева с центральной площади столицы. Силовики использовали для разгона светошумовые гранаты.

На площади Ала-Тоо собралось около 500 человек.

В районе площади также звучали выстрелы. Сторонников экс-президента оттесняли с площади в южном и восточном направлениях.

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/ Фото: 24.kg

Ранее несколько сотен сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева прибыли в четверг на центральную площадь Бишкека.

Толпа требовала отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Сотрудников правоохранительных органов на площади пока не видно. Рядом с центральной площадью Бишкека расположены здания парламента и администрации президента.

Ранее сообщалось, что бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан. В операции в селе Кой-Таш, где находится дом бывшего главы государства, принимали участие около 2 тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Ей руководил лично глава МВД Кашкар Джунушалиев.

В селе Кой-Таш под Бишкеком горят машины, возле особняка звучат выстрелы, сообщают очевидцы. По их данным, на место операции прибыла спецтехника МВД, водометы и таранные машины. Сторонников Атамбаева вытесняют с территории особняка.

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