"Приведем всех в чувство": Лукашенко обещает не допустить "майдан" в Беларуси

Власти Беларуси не допустят переворота или "майдана" во время президентских выборов, которые в стране назначены на 9 августа.
Об этом на правительственном совещании 10 июня заявил президент Александр Лукашенко.
"Я все вижу. Главное, не переживайте. В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувство. Переворота в стране не будет. Майдана — тем более", — цитирует его агентство БелТА.
Также Лукашенко распорядился решить организационные вопросы избирательной кампании и поддержать работу Центризбиркома.
"Все, что ЦИК попросит, мы должны оказать эту поддержку", — сказал глава государства.
Напомним, что действующий президент Беларуси также участвует в выборах в этом году. Для него следующий срок может стать шестым подряд с момента победы на голосовании в 1994 году.
Всего на президентских выборах в этом году ЦИК зарегистрировал 15 кандидатов, но один из них уже снял свою кандидатуру. О некоторых из своих соперников Лукашенко уже успел нелицеприятно высказаться – сравнил своего бывшего соратника Валерия Цепкало с хряком, а также заявил, что у женщин-кандидатов нет шансов победить.
О том, что Лукашенко думает о союзном государстве Беларуси и России, смотрите в сюжете:
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