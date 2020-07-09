Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым – СМИ

Некоторые издания пишут об обнаружении тела Пака Вон Суна в столице Южной Кореи

Мэра Сеула Пака Вон Суна, чья дочь ранее в этот же день сообщила о его пропаже, нашли мертвым.

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Как сообщает Seoul Ilbo, тело градоначальника столицы Южной Кореи обнаружили в парке рядом с университетом Сонгюнгван, старейшим вузом страны.

Также об обнаружении погибшего мужчины, ссылаясь на источники, сообщает китайский телеканал CGTN.

В то же время, по информации Yonhap, полиции удалось уловить сигнал мобильного телефона Пака Вон Суна в одном из районов Сеула, где были усилены поиски.

Мужчину ищут при помощи кинологических отрядов и беспилотников. В поисковой операции принимают участие до 200 человек.

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Пак Вон Сун / Фото: Flickr

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Напомним, что об исчезновении 64-летнего мэра Сеула 9 июля сообщила его дочь. По ее словам, утром отец оставил сообщение, похожее на завещание, и покинул дом. Сейчас его сотовый телефон отключен.

В этот день он должен был провести встречу с председателем Комиссии по сбалансированному развитию государства при президенте Ким Са Елем, но, сославшись на плохое самочувствие, не вышел на работу.

Пак Вон Сун занимает кресло сеульского градоначальника с 2011 года и считается одним из вероятных кандидатов на президентских выборах 2022 года от Либеральной партии.

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Напомним, ранее Южную Корею потрясла другая новость – в городе Чинджу на юго-востоке страны мужчина устроил резню, убив пятерых и ранив еще 13 человек.

А недавно южнокорейские СМИ потрясло заявление северных соседей – Пхеньян предупредил Сеул об "оглушительном грохоте возмездия".

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