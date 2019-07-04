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Прорыв дамбы в Индии: количество погибших продолжает расти

4 июля, 15:15

Вследствие аварии на дамбе "Тиваре" поток воды полностью смыл 12 домов

Не менее 14 человек стали жертвами прорыва дамбы "Тиваре" в центральном индийском штате Махараштре и еще 11 все еще числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о шести погибших.

Как передает местный телеканал NDTV, спасатели продолжают поисковую операцию.

В целом, последствия вызванного мощными ливнями паводка ощутили на себе жители семи деревень, расположенных ниже дамбы по течению, где поток воды полностью смыл 12 домов.

В конце июня в Индию пришел муссон, который уже называют самым сильным за последние десять лет. Из-за проливных дождей в центральной части страны начались проблемы с транспортным сообщением, рушатся здания, нередки несчастные случаи.  Железнодорожная администрация города отменила многие поезда дальнего следования, пригородное движение поездов полностью остановлено на неопределенный срок. Также нарушено авиасообщение.

Как мы уже писали, жертвами муссонов в Индии на данный момент считаются не менее 16 человек. Люди погибли в результате обрушения подмываемых водой стен.

Напомним, в мае на Индию обрушился циклон "Фани", который отнял жизни более трех десятков человек, и еще около 300 пострадали. По предварительным оценкам, восстановление разрушенной инфраструктуры обойдется властям в более, чем 173 тысячи долларов.


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Тег Индия, дамба, ливни, прорыв, стихийное бедствие, муссоны

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Источник:

ТАСС

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