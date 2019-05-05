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В результате мощного циклона "Фани" в Индии погибли 33 человека, еще 300 – пострадали

5 мая, 15:37

Правительство уже начало ликвидацию последствий шторма

Фото: AFP

Число погибших в Индии из-за мощного циклона "Фани", который обрушился третьего мая на восточный штат Одиша, возросло до 33, еще 300 человек пострадали. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее мы сообщали о 16 погибших в результате циклона.

Правительство Индии уже приступило к ликвидации последствий шторма, восстановительные работы проводятся в десяти тысячах деревень и 52 городских районах штата, в них участвуют около 60 тысяч волонтеров. По предварительным оценкам, восстановление разрушенной инфраструктуры обойдется властям в более, чем 173 тысячи долларов.

Напомним, что в связи с ураганом в Индии эвакуировали более миллиона человек. Людей селили в лагерях временного размещения вдали от побережья. Также власти страны приостанавливают работу железнодорожного и воздушного транспорта. Так, Министерство железных дорог Индии заявило об отмене в ближайшие сутки более 220 поездов, проходящих по территории штата. А управление гражданской авиации Индии объявило о закрытии аэропортов в Бхубанешваре и в Калькутте.

Также, сегодня циклон "Фани" накрыл Бангладеш, пройдя через восточное побережье Индии. 12 человек погибли, шесть из них – от попадания молнии. По меньшей мере 36 сел были затоплены штормом, а более двух тысяч домов разрушено.


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Тег Индия, шторм, ураган, циклон

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