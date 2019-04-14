Массовые протесты в Албании: пострадали десятки демонстрантов, правоохранители и журналисты

Во время стычек пострадали демонстранты, правоохранители и журналисты

Фото: AFP

Во время протестов в столице Албании Тиране демонстранты пытались прорваться в здание парламента. В результате столкновений с правоохранителями ранены несколько человек, пишет сайт dw.com .

В албанской столице Тиране тысячи демонстрантов протестовали, требуя отставки премьер-министра Эдди Рамы. Во время акции 13 апреля группа протестующих пыталась прорваться через полицейский кордон к зданию парламента. Они бросали в полицию камни и дымовые шашки, а также подожгли припаркованный у здания автомобиль. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В результате столкновений 15 демонстрантов получили ранения, передает агентство AFP. По данным министерства внутренних дел Албании, также были ранены около пяти полицейских. Травмы получили и журналисты, передают местные СМИ.

Протестующие обвиняют правительство Эдди Рамы в коррупции и фальсификации выборов. В течение нескольких месяцев в стране проходят протесты за отставку правительства.

Лидер Демократической партии Албании Люльзим Баша призвал к продолжению протестов.

"Я призываю вас к сопротивлению и восстание, чтобы изгнать Раму", – заявил он во время выступления перед толпой. Он отметил, что в стране должны пройти досрочные выборы и введено переходное правительство.

В свою очередь Эди Рама осудил насилие и заявил, что оппозиционные партии находятся на пути самоуничтожения.

Напомним, что в Судане произошел военный переворот. Но отстранение дружественного к России президента не остановило протесты в Судане. Люди снова выходили на улицы, но теперь уже выступали против армии, которая захватила власть.

Кроме этого, В Ингушетии власти попытались осуществить силовой разгон митинга в Магасе против утверждения регионального конституционного закона"О референдуме Республики Ингушетия".

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