Протесты в Беларуси: глава европейской дипломатии сделал заявление

Власти Беларуси должны начать диалог с протестующими. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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"Впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах демонстрируют решимость белорусского народа добиться своих свобод, прав и демократии. И все это несмотря на аресты, запугивание и насилие со стороны властей Беларуси. Необходим инклюзивный национальный диалог", - написал он в Twitter.

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Напомним, страны-члены Евросоюза Литва, Польша, Латвия и Эстония одними из первых поставили президенту Александру Лукашенко ультиматум, пригрозив изоляцией со стороны Запада, если насилие в отношении участников антиправительственных протестов в его стране не прекратится.

В начале сентября в США также заявили, что вместе с партнерами в Европе изучают возможность введения серьезных санкций против руководства Беларуси.

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В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против президента Лукашенко, в ходе которых протестующих по-прежнему жестоко избивают и массово задерживают.

Избиения у кафе на Победителей в Минске

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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