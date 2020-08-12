Протесты в Беларуси: на лечение раненных активистов собрали миллион долларов

Сбор средств начался несколько недель назад

Добровольные пожертвования в поддержку участников акций протеста в Беларуси, задержанных силовиками и пострадавших в столкновениях, почти достигли миллиона долларов.

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"Миллион на раненых, на арестованных, на искалеченных. Завтра мы выложим протокол, как обращаться за помощью тем, кто пострадал в столкновениях. Спасибо вам за солидарность. Это абсолютный рекорд", – написал на своей странице в Facebook координатор акции Алексей Леончик.

Как сообщает DW, cбор средств начала инициатива BY Help еще несколько недель назад. Тогда предполагалось, что деньги пойдут на оплату штрафов для задержанных во время уличных пикетов.

Ранее мы сообщали, что в Беларуси автомобиль силовиков протаранил легковушку, пострадавший ребенок истекал кровью. По словам очевидцев, в машине, которую сбил джип, ехала семья из трех человек. Пострадала девочка 5 лет.

Также напомним, силовики пресекают акции протеста в спальных районах Минска – демонстранты продолжают отбиваться. Силовики обыскивают дворы и подъезды домов.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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