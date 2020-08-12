В Беларуси автомобиль силовиков протаранил легковушку, пострадавший ребенок истекал кровью

По словам пострадавших, силовики не сигналили, а просто ехали

В ночь на среду, 12 августа, в белорусском городе Гродно, где проходят протесты после выборов президента страны, бронированный автомобиль силовиков въехал в легковушку.

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Об этом сообщает NEXTA.

По словам очевидцев, в машине, которую сбил джип, ехала семья из трех человек. Пострадала девочка 5 лет, она истекала кровью.

"Доставил ее и маму в скорую, врачи сказали нужна операция. Мужа задержали", – рассказал очевидец.

Также по словам пострадавших, силовики не сигналили, а просто ехали. Силовики, со своей стороны, сказали им что они сами виноваты и задержали водителя автомобиля, который сбили.

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Позже стало известно, что силовики устроили жесткий разгон акции протеста в городе, сообщает TUT.by.



10 человек забежали в магазин, однако туда ворвались ОМОНовцы и жестоко задержали несколько человек.

Среди задержанных оказались журналисты, беременная жена одного из них и еще несколько человек.

Между тем, акции протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии переместились из центра Минска в спальные районы города. Практически весь центр белорусской столицы вечером был блокирован силами ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур.

Практически сразу туда были переброшены усиленные подразделения силовиков, которые для разгона людей пустили в ход практически весь арсенал спецсредств, включая светошумовые гранаты и резиновые пули. В некоторых местах протестующие пытались возводить баррикады.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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