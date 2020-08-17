Протесты в Беларуси: Трамп отреагировал на пытки демонстрантов

Президент США уверяет, что Вашингтон следит за событиями в Беларуси

В Беларуси, где силовики буквально похищают и пытают задержанных участников массовых протестов против президента Александра Лукашенко, сложилась ужасная ситуация.

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Об этом, как сообщает Reuters, перед отбытием в штаты Миннесота и Висконсин 17 августа заявил президент США Дональд Трамп.

Он заверил в том, что Соединенные Штаты внимательно следят за событиями в Беларуси.

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В тренде Лукашенко согласился на перевыборы и назвал условие

Напомним, что с 9 августа, когда в Беларуси прошли президентские выборы, страну охватили массовые протесты против фальсификаций и объявления Александра Лукашенко следующим президентом. А 16 августа в центре Минска прошел оппозиционный Марш свободы, на который, по разным подсчетам, собрались до 220 тысяч человек.

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В ответ на избиения демонстрантов Вашингтон пригрозил Минску санкциями – госсекретарь Майкл Помпео допустил приостановление поставок нефти Беларуси в связи с событиями в этой стране. Глава Госдепа пообещал, что официальная реакция США будет выработана совместно с Евросоюзом.

ЕС, в свою очередь, принял решение признать выборы в Беларуси сфальсифицированными и начать разработку индивидуальных санкций.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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