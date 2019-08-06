Для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ, кроме того, стражи порядка произвели около 150 выстрелов

/ Фото: AFP

Протесты в Гонконге: полиция сообщила о задержании 148 человек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B 2019-08-06T13:28:59+03:00 Другие страны Для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ, кроме того, стражи порядка произвели около 150 выстрелов

Во время акций протеста в понедельник в Гонконге задержаны 148 человек, сообщает во вторник телеканал "Чэннел ньюс Эйша" со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что во время демонстраций задержали 95 мужчин и 53 женщины возрастом от 13 до 63 лет.

Данных о задержаниях за вторник пока нет.

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В полиции подтвердили, что для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ. Кроме того, стражи порядка произвели около 150 выстрелов резиновыми пулями по участникам акций протеста.

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Напомним, в Гонконге массовыми протестами отмечают 22 года с тех пор, как эта бывшая британская территория перешла под юрисдикцию Китая.

Напомним, в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией. Впоследствии, в 1898 году Лондон подписал договор об аренде этого региона на 99 лет. За это время Гонконг совершил экономический скачок, и стал не только одним из финансовых центров азиатского региона, но и мира. Гонконг вошел в рейтинг самых дорогих для жизни городов на планете.

В 1997 году срок аренды закончился, и Британия передала Гонконг Китаю. Правда, при условии широкой автономии для региона сроком на 50 лет, то есть – до 2047 года. Власти Гонконга оставили за собой большие полномочия. Местные органы управления осуществляют контроль, в частности, над полицией и миграционной политикой. Однако, именно несогласие демократически настроенных жителей Гонконга с планами властей относительно миграционной политики и привело к массовым протестам, захлестнувшими улицы города в последнее время. Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконка в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.

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