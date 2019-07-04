Протесты в Тбилиси признали попыткой госпереворота

Следователи уверены, что после парламента участники беспорядков продолжили захват власти

Правоохранительные органы Грузии будут расследовать события 20 и 21 июня, когда группа демонстрантов предприняла попытку силового захвата парламента в Тбилиси как попытку государственного переворота.

Как сообщили 4 июля в Генпрокуратуры Грузии, министерство внутренних дел уже возбудило о мятеже с целью насильственного изменения конституционного строя (статьи 225 и 315 Уголовного кодекса Грузии).

Следователи уверены, что в случае успешного штурма участники беспорядков продолжили бы захват власти, что привело бы к преступлениям по всей стране.

В рамках дела оппозиционному депутату от "Единого национального движения" Никанору Мелии уже предъявили обвинения в организации массовых беспорядков (225 ст. УК), но суд отказался его арестовывать и отпустил политика под залог. После этого на руку грузинского депутата надели электронный браслет, фиксирующий его передвижение.

Также продолжается дело о злоупотреблении силой со стороны полицейских, которые разгоняли протестующих в ночь на 21 июня.

Напомним, что протесты в Грузии продолжались еще больше недели – демонстранты неоднократно совершали шествие к резиденции лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

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