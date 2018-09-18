Путин и Эрдоган договорились по сирийскому Идлибу

Сегодня, 00:19

Эрдоган сообщил, что Турция укрепит пункты наблюдения по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе

фото AFP
фото AFP

Президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом создать демилитаризованную зону в Идлибе, чтобы разделить силы правительственных сирийских войск и сирийских повстанцев.

Об этом он заявил по итогам встречи с Эрдоганом.

"Мы решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября 2018 года демилитаризованную зону глубиной 15-20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе "Джебхат ан-Нусри", – заявил Путин.

Он добавил, что с руководством Сирии, которое поддерживает демилитаризованную зону, будут проведены консультации.

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"В целом этот подход поддерживается руководством Сирийской Арабской Республики. В ближайшее время мы проведем с сирийским руководством дополнительные консультации", – добавил Путин.

Эрдоган сообщил, что Турция укрепит пункты наблюдения по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu. По его словам, Турция и Россия организуют патрулирование вдоль границ зоны деэскалации.

По предложению Эрдогана до 10 октября из зоны выведут тяжелое вооружение, танки, реактивные системы залпового огня, орудия и минометы.

Отмечается также, что турецкое командование в последние две недели подтянуло к границе с Сирией дополнительные бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и личный состав. Усиление турецкого присутствия отмечается и у границ провинции Идлиб, где Анкара оборудовала 12 наблюдательных пунктов для мониторинга зоны деэскалации.

Ранее сообщалось, что Турция потребовала от России прекратить удары по сирийскому Идлибу.

Провинция Идлиб на севере страны – последний во всей Сирии анклав антиправительственных группировок. Регион был захвачен коалицией различных антиправительственных группировок в 2012-2013 годах. Окончательно сирийская армия покинула его под давлением боевиков после поражения в битве за Идлиб 24-28 марта 2015 года.
Сирия, Путин, Эрдоган, Сирийская армия, Идлиб
Источник:

ТАСС

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