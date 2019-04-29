Пятеро погибших: в африканской стране вооруженные люди напали на церковь

Среди жертв – церковный священник

Нападение в Буркина-Фасо в прошлом году. Иллюстрация из открытых источников.

29 апреля на севере африканской страны Буркина-Фасо произошло нападение на церковь. Об этом сообщает Independent.

Вооруженные люди зашли в здание после службы. В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек – среди них и священник церкви. Сообщается, что еще двое людей исчезли.

Накануне неизвестный открыл огонь у церкви в США. По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения.

Ранее мы писали, что в венском районе Флоридсдорф произошло нападение на церковь Марии Иммакулаты. Вечером 27 декабря 2018 года двое неизвестных ворвались в храм и, угрожая пистолетом и ломом, ограбили священников. После этого они, сковав своих жертв наручниками, скрылись с места преступления. В результате случившегося пострадали пять священнослужителей. У одного из потерпевших – травма головы средней тяжести, еще у четверых – легкие травмы. В полиции исключают террористическую составляющую происшествия.

Напомним, в прошлом году в столице Чечни Грозном группа неизвестных совершила нападения на церковь Михаила Архангела, в результате которой погибли двое полицейских и один прихожанин. Кроме того, еще два сотрудника полиции и прихожанин получили ранения.

"Бандиты были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, из которого они вели огонь", – сказал представитель правоохранительных органов, отметив, что у боевиков были еще пистолеты, ножи, а также маленькие топорики. Всего боевиков было четыре: все они были уничтожены.

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