Пытались встретиться с Каддафи: двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

Россияне пытались добиться встречи с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи

Фото: Pixabay

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы. Имена и фамилии арестованных не приводятся.

Прокуратура временного правительства Ливии в Триполи заявляет, что россияне пытались добиться встречи с Саифом аль-Исламом Каддафи – сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

В конце 2018 года Bloomberg сообщало, что Саиф Каддафи обратился к Москве за поддержкой его кандидатуры на предстоящих выборах в Ливии. По сведениям агентства, он говорил об этом с заместителем министра иностранных дел РФ и передал через него письмо для Владимира Путина.

В Кремле эту информацию подтверждать не стали.

Поддерживаемые ООН власти Ливии планировали провести выборы в стране в этом году, однако они пока так и не состоялись.

Напомним, сенат США опубликует часть доклада о вмешательстве России в выборы. Первая часть доклада будет посвящена безопасности выборов.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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