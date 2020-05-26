Работают с коронавирусом с 2004 года: неожиданное признание ученых из Уханя

Ученые из китайского Уханя, откуда началась охватившая мир пандемия COVID-19, имеют в своем распоряжении штаммы коронавируса летучих мышей.

В этом местному телеканалу призналась директор Института вирусологии Уханя Ван Янь.

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По ее словам, начиная с 2004 года, ее коллеги выделили три штамма коронавируса летучих мышей, но их генетическая структура лишь на 79,8% совпадает с вирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем появившейся в декабре прошлого года атипичной пневмонии.

Янь категорически отрицает утверждения американских чиновников, в том числе президента Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео, о том, что новый коронавирус был создан в лаборатории в Ухане. Китайский ученый называет это "чистой выдумкой".

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Женщина уверяет, что ученые из Уханя никогда не "обнаруживали, не проверяли и не хранили" новый коронавирус, так как получили его образцы лишь в конце прошлого года, а до тех пор никогда с ним не сталкивались.

"Как и все остальные, мы даже не знали о существовании этого вируса. Как он мог вырваться из нашей лаборатории, если его у нас никогда не было", – недоумевает Ван Янь.

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